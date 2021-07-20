منصة إحسان تدعو للتبرع من أجل دفع الإيجارات والفواتير للأسر محدودة الدخل

العمل الخيري بالمملكة يزداد تفعيله في المواسم والمناسبات وخاصة في مناسبة عيد الاضحى المبارك، ومن المنصات الخيرية التي تعمل على مساعدة شريحة كبيرة من الأسر الأكثر احتياجا منصة إحسان تعمل على تقديم خدماتها الغير محدودة لجميع الأسر المحتاجة، أشكال متنوعة من المساعدات الخيرية، ومن بين أهم الخدمات التي تقدمها منصة إحسان دفع إيجارات الأسر التي تسكن في منازل إيجار، وتعاني من قلة الدخل الذي لا يكفي لسداد الإيجار والفواتير، وتتنوع برامج منصة إحسان بين «حاسبة الزكاة» التي توفر لك القيام بحساب ودفع زكاتك عبر منصة إحسان، سواء عن طريق المال أو الذهب أو الفضة أو الأسهم، أو الصناديق الاستثمارية، وبرنامج هدية إحسان التي تقدم خدمة لتقديم التبرعات عن الغير كهدية للأهل والأصدقاء، في مختلف المناسبات الاجتماعية، ومن بينها عيد الأضحى، وعند الزواج أو التخرج، وبمناسبة المواليد، والشفاء، وهناك لجنة شرعية لمنصة إحسان منذ صدور قرار تأسيسها، تضم عضوية عدد من أعضاء هيئة كبار العلماء وأعضاء اللجنة الدائمة للإفتاء في المملكة العربية السعودية، وتهدف اللجنة إلى التأكّد من التزام المنصة بتطبيق الأحكام الشرعية الإسلامية في الأعمال الخيرية والتنموية والزكاة والصدقة وكافة الخدمات والمعاملات التي تتم عبر المنصة.

ومن الجدير بالذكر فقد نشأت منصة إحسان والخدمات التي تقدمها المنصة ولجنة إدارة أموال المنصة، وقد وضح الموقع الرسمي لمنصة إحسان إلى أن: منظومة إحسان الصادرة بالأمر السامي رقم 48019 وتاريخه 1441/08/13هـ جــــاءت لتعمـل علـى اسـتثمار البيانـات والـذكاء الاصطناعـي لتعظيـم أثـر المشـاريع والخدمـات التنمويـة واسـتدامتها، مـن خـلال تقديـم الحلــــول التقنيــــة المتقدمــــة وبنــــاء منظومــــة فاعلــــة عبــــر الشــــراكات مــــع القطاعــــات الحكوميــــة والخاصــــة وغيــــر الربحيــــة، بهــــدف تعزيــــز دور المملكــــة العربيــــة الســــعودية الريــــادي فــــي الأعمــــال التنمويــــة والخيريــــة، ورفــــع مســــاهمة القطــــاع غيــــر الربحــــي فــــي إجمالــــي الناتــــج المحلــــي.