منصة إحسان السعودية Ehsan نشر ثقافة الخير والمسؤولية الإجتماعية 1442

منصة إحسان السعودية Ehsan ، التي تم إطلاقها لدعم العمل الخيري ونشر ثقافة الإحسان، بالمملكة العربية السعودية، من قبل الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي سدايا، بالاشتراك مع لجنة إشراف مكونة من العديد من الوزارات بالمملكة، ومنصة احسان للمحتاجين تخدم حاليًا أكثر من 60 جهة خيرية وحكومية، ليستفيد منها أكثر من 100ألف مواطن بالسعودية، وتواصل حملة منصة إحسان الخيرية عملها، طوال شهر رمضان المبارك، من خلال الحث والتشجيع على التبرع والعطاء، لمساعدة الفئات المحتاجة بالمملكة، ورفع مستوى الموثوقية في العمل الخيري بالمملكة، ودعم القطاعات الغير ربحية والتنموية وتفعيل أثرها المجتمعي، والجدير بالذكر أن المنصة حققت مركز عالمي في العطاء، دعم الارتقاء بالمملكة للمركز رقم 50 عالميًا، وقد تم إطلاق المنصة برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وولي عهده سمو الأمير محمد بن سلمان، ولطريقة التسجيل في منصة إحسان والتقديم على منصة إحسان لاستفادة منها تابع التالي.

منصة إحسان السعودية Ehsan

والجدير بالعلم أن منذ إطلاق منصة إحسان لدعم العطاء الخيري، وقد تم ترسيخ فكرة وثقافة الخير والمسؤولية الاجتماعية، بالمجتمع السعودي، واتضح ذلك خلال شهر رمضان المبارك، حيث ساهمت منصة إحسان، في ترميم منازل أسر سعودية محتاجة، وفي فك سجن غارمين وغارمات، وساهمت في كفالة أسر محتاجة، وتوفير الأجهزة الكهربائية للمحتاجين، وتأمين كسوة العيد للأسر المحتاجة، وسداد الإيجار والكثير من الالتزامات للأسر المحتاجة، كما ساهمت في مد الأسر المحتاجة بسلاسل غذائية، وإعانة أسر السجناء، ودفع ثمن العمليات الجراحية للمحتاجين، وبناء مساجد في المناطق النائية، وغيرها من منافذ العطاء التي تصل لمستحقيها في وقتها الشرعي وبكل سهولة ويسر، والجدير بالعلم أنه حدث عطل فني إلكتروني، تم حله فورًا من قبل الفنيين المسؤولين عن المنصة، وقد أعلنت منصة إحسان عن عودة خدمة الدفع الإلكتروني مرة أخرى.

وزارة العدل إدراج المستفيدين في منصة إحسان السعودية Ehsan

وعن وزارة العدل السعودية، فقد أطلقت تصريح اليوم أنه لا تربطها علاقة بمنصة إحسان، لأنها خارج اختصاصها، وبخصوص خدمة فرجت، فهي أيضًا من اختصاص المديرية العامة للسجون، وفق ضوابط خدمة فرجت، الصادرة بقرار مجلس الوزراء السعودي.

أهداف منصة إحسان للعطاء الخيري

وبفضل القيادة الرشيدة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وولي عهده سمو الأمير محمد بن سلمان، في إطلاق إحسان والتي احتلت السعودية مكانة عالمية بدعمها، فوفق تقرير العطاء العالمي الصادر عن مؤسسة المعونة الخيرية CAF، احتلت السعودية رقم 50 في مجال العطاء، ومن أبرز أهداف منصة إحسان:

تمكين القطاع غير الربحي، والتنموي، وتوسيع أثره.

تعزيز قيـم الانتماء الوطني، وكذلك العمل الإنساني لأفـراد المجتمع

التكامل والتعاون بين الجهات الحكومية المختلفة، وتعظيم دورها النفعي بالمجتمع.

تفعيل دور المسؤولية الاجتماعية بالقطاع الخاص.

رفع مستوى الموثوقية، والشفافية للعمل الخيري والتنموي.

أولاً التسجيل في منصة إحسان، قم بالدخول على المنصة الرئيسية إحسان الخيرية. ثم إدخال البريد الإلكتروني للتسجيل سواء للتبرع أو كمستفيد. كذلك يجب إدخال اسم راغب الاستفادة. يلي ذلك إدخال بيانات الهاتف الجوال، ورقم الهوية. في النهاية القيام بالضغط على التبرع للمساهمة، أو إنشاء حساب جديد في حال كنت تريد إنشاء حساب جديد كمستفيد.

التسجيل في منصة إحسان الخيرية 1443هـمنصة إحسان السعودية تتبرع بإيجارات الأسر

في النهاية وكما ذكرنا سابقًا، أن بأمر سامي يتم من خلالها، دفع إيجارات الأسر السعودية، الساكنة بمساكن إيجار، ولا تتمكن بسبب قلة الدخل، من دفع الفواتير المستحقة، ودفع الإيجار، فتقوم المنصة عن طريق المتبرعين، بجمع وسداد اإلنزامات الخاصة بهم، لتوفير حياة مستقرة لهم، وإضافة لما سبق تقوم اللجنة الشرعية، بالتأكد من تطبيق الأحكام الإسلامية، على التبرع الذي يتم من خلال المنصة.