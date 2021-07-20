موعد صلاة عيد الأضحى في الجوف 2021 / 1442 دومة الجندل “محدث”..  صلاة العيد الكبير في السعودية

موعد صلاة عيد الأضحى في الجوف 2021 / 1442 دومة الجندل واحدة من مدن المملكة العربية السعودية تقع في جنوب غرب مدينة سكاكا، وتمتلئ بالمواقع التاريخية الأثرية، والفنادق، لذا يقدم على العمل بداخلها الكثيرون من مختلف البلدان العربية، ويهمهم معرفة موعد صلاة عيد الأضحى في الجوف 2021 / 1442 دومة الجندل، بجانب مواعيد صلاة عيد الأضحي 2021 في السعودية بمختلف المدن وآخر استعدادات موسم الحج 2021 والإجراءات المتأخذة لسلامة الحجاج.

موعد صلاة عيد الأضحى في الجوف 2021 / 1442

حدد موعد صلاة عيد الأضحي في الجوف 2021 أو دومة الجندل كما يردد المواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية أن تكون في تمام الساعة 5:53 صباحً حسب الحدود الجغرافية للمدينة، مع فتح المساجد والساحات الكبرى المخصصة لصلاة الجمعة لإقامة صلاة عيد الأضحي العيد الكبير بداخلها وسط الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

موعد صلاة عيد الأضحى 2021 في السعودية

أفادت وزارة الشؤون الإسلامية أن موعد صلاة عيد الأضحي 2021 في السعودية يكون بعد شروق الشمس بـ 15 – 20 دقيقة، ويمكن معرفة موعد صلاة عيد الأضحى 2021 في السعودية على النحو التالي:

موعد صلاة العيد في الرياض: الساعة 05:36 صباحًا

موعد صلاة العيد في مكة المكرمة: الساعة 06:09 صباحًا

موعد صلاة العيد في المدينة المنورة: الساعة 06:05 صباحًا

موعد صلاة العيد في تبوك: الساعة 06:09 صباحًا

موعد صلاة العيد في الدمام: الساعة 05:19 صباحًا

موعد صلاة العيد في أبها: الساعة 06:04 صباحًا

موعد صلاة العيد في السليل: الساعة 05:48 صباحًا

موعد صلاة عيد الأضحى في الباحة: الساعة 06:05 صباحًا

موعد صلاة العيد في بيشة: الساعة 06:01 صباحًا

موعد صلاة العيد في الطائف: الساعة 06:17 صباحًا

موعد صلاة العيد في النبك: الساعة 06:00 صباحًا

موعد صلاة العيد في سكاكا: الساعة 05:51 صباحًا

موعد صلاة العيد في ينبع: الساعة 06:11 صباحًا

موعد صلاة العيد في دومة الجندل: الساعة 05:53 صباحًا

موعد صلاة العيد في عرعر: الساعة 05:46 صباحًا

موعد صلاة العيد في جدة: الساعة 06:11 صباحًا

موعد صلاة العيد في نجران: الساعة 05:59 صباحًا

موعد صلاة العيد في الجبيل: الساعة 05:19 صباحًا

موعد صلاة العيد في القنفذة: الساعة 06:08 صباحًا

موعد صلاة العيد في الهفوف: الساعة 05:23 صباحًا

موعد صلاة العيد في القطيف: الساعة 05:19 صباحًا

موعد صلاة العيد في الظهران: الساعة 05:19 صباحًا

موعد صلاة العيد في بريدة: الساعة 05:43 صباحًا

موعد صلاة العيد في رفحاء: الساعة 05:39 صباحًا

موعد صلاة العيد في القويعية: الساعة 05:43 صباحًا

موعد صلاة العيد في الحلة: الساعة 05:38 صباحًا

موعد صلاة العيد في المبرز: الساعة 05:23 صباحًا

موعد صلاة العيد في القريات: الساعة 06:00 صباحًا

موعد صلاة العيد في الطائف: الساعة 06:07 صباحًا

موعد صلاة العيد في العلا: الساعة 06:07 صباحًا

موعد صلاة العيد في الخرج: الساعة 05:34 صباحًا

موعد صلاة العيد في حفر الباطن: الساعة 05:31 صباحًا

موعد صلاة العيد في الوجه:الساعة 06:14 صباحًا

موعد صلاة العيد في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية: الساعة 06:10 صباحًا

موسم الحج 2021

تواصل الممكلة العربية السعودية استعدادتها لـ موسم الحج 2021 هذه الأيام، مطمئنة الجميع أن أفواج الحج تسير بآمان، حيث يتوافد الحجاج إلى مشعر “منى” لقضاء يوم التروية، لاسيما أن عيد الأضحي 2021 يأتي في 20 يوليو الجاري، ويترقبون بعد الانتهاء من مناسك الحج، موعد صلاة عيد الأضحي 2021 في السعودية.

ثواب صلاة العيد

حديث: «إِذَا كَانَ يَوْمُ الْفِطْرِ وَقَفَتِ الْمَلَائِكَةُ عَلَى أَبْوَابِ الطُّرُقِ، …فَإِذَا صَلَّوْا، نَادَى مُنَادٍ: أَلَا إِنَّ رَبَّكُمْ قَدْ غَفَرَ لَكُمْ، فَارْجِعُوا رَاشِدِينَ إِلَى رِحَالِكُمْ، فَهُوَ يَوْمُ الْجَائِزَةِ، وَيُسَمَّى ذَلِكَ الْيَوْمُ فِي السَّمَاءِ يَوْمَ الْجَائِزَةِ» أخرجه الطبراني وغيره، وفي إسناده ضعف، ولكن له شواهد مرفوعة وموقوفة، تقوي الاستشهاد به في فضائل الأعمال.