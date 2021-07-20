موعد صلاة عيد الأضحى 2021.. مواعيد صلاة العيد في محافظات السعودية المختلفة

يبحث الكثير من المواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية عن موعد صلاة عيد الأضحى بالسعودية 2021 ويريدون معرفة ميعاد صلاة العيد أيضاً، وهل سيتم منعها أم تقام صلاة جماعية، وذلك بسبب فيرس كورونا المنتشر، كل هذا وأكثر سوف نذكره في هذه المقالة، مع ذكر بعض الجمل والعبارات التي يمكننا تهنئة أقاربنا بها في مثل هذا اليوم.

تم الإعلان من قبل المتخصصين في المملكة العربية السعودية عن تاريخ يوم عرفة وتاريخ يوم العيد، وتوقيت صلاة العيد في كل مدينة من مدن المملكة، واليوم الاثنين هو وقفة عرفة 19/7/2021والموافق9 من شهر ذي الحجة، أما يوم عيد الأضحى المبارك سيكون غدًا الثلاثاء الموافق لتاريخ 20/7/2021 الموافق ليوم 10 من شهر ذي الحجة.

لن يكون فيروس كورونا المستجد عائقا لهذه السنة في إقامة صلاة العيد الجماعية لهذا العام 2021، حيث يتم تحديد وقت صلاة العيد بعد شروق الشمس بحوالي ثلث ساعة، وتمتد إلى ما قبل آذان الظهر، ويجوز لمن أضاع صلاة عيد الأضحى، أن يصليها قضاء، وسيتم أداء صلاة العيد في المساجد والمساحات الخارجية الواسعة في الهواء الطلق.

ولكن سيتم وضع قواعد للوقوف، بحيث تتبع قوانين الحماية والوقاية من العدوى، بحيث سيتم إجبار المصليين على إحضار السجادة الخاصة بكل واحد، ولبس الكمامة، والجوانتي، وأيضاً التباعد مسافة متر من كل اتجاه عن باقي المصلين، للحفاظ على السلامة العامة، وتقليل انتشار العدوى، مع الشعور بالشعائر الدينية المفرحة، وأداء الصلاة بكل راحة وأمان وفرح.

لم تمنع المملكة العربية السعودية الحفلات ولا المسارح، ولا النجوم والمغنيين من الغناء وأداء العروض والحفلات في هذا العيد لعام 2021، لأن عيد الأضحى المبارك هو أحد أهم الأعياد لدى المسلمين، حيث يقومون فيه بصلة الأرحام وزيارة الأقارب، والخروج في الحدائق والأماكن العامة، فهو يوم مليء بكل الحب والسعادة، وهو يوم ينتظره المسلمين في كافة بلدان العالم، ويتم فيه ذبح الأضاحي، وتوزيعها على الناس، والتصدق في هذا اليوم أيضاً، فهو يوم البركة.

يتذكر لكم الآن موعد صلاة العيد في كافة محافظات المملكة العربية السعودية لعام 2021، والتي ستكون كالآتي:

الرياض 5:36 ص.

الظهران 5:19 ص.

العلا 6:07 ص.

تبوك 6:09 ص.

مكة المكرمة 6:09 ص.

المدينة المنورة 6:05 ص.

الدمام 5:19 ص.

الطائف 6:17 ص.

جدة 6:11 ص.

ينبع 6:11 ص.

القويعية 5:43 ص.

القريات 6:00 ص.

نجران 5:59 ص.

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