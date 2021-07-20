سانا : الدفاعات السورية تسقط صواريخ العدوان الإسرائيلى على السفيرة

جدة - نرمين السيد - وأفاد مصدر عسكرى للوكالة بأن العدو الإسرائيلى شن عدوانا جويًا جنوب شرق حلب مستهدفا بعض النقاط فى منطقة السفيرة. وأكد المصدر أن وسائط الدفاع الجوى السورى تصدت لصواريخ العدوان وأسقطت معظمها، مضيفًا أنه يجرى حاليا تدقيق نتائج العدوان.

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