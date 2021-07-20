حريق يلتهم كنيسة مارجرجس بفانكوفر غرب كندا

جدة - نرمين السيد - وقال القس بسنتى جرجس كاهن الكنيسة فى بيان له:" نأسف أن نستيقظ فجر الإثنين على خبر محزن، مفاده أن تمتد يد الشر إلى كنيستنا الجميلة مارجرجس بفانكوفر غرب كندا"، وتقوم بحرق مبناها بالكامل وكل محتوياتها وأيقوناتها وأدوات المذابح، وأجساد القديسين ونفائس أخرى مع ذكريات عقود طويلة لاتقدر بثمن. وأضاف القس بسنتى نشكر الله أننا بخير، أعجز الآن أن أرد على كم هائل من مكالمات الأحباء ورسائلهم من جميع أنحاء المسكونة شرقًا وغربًا ومصر الغالية، أُطمئن الكل أننا بخير ولا نحتاج إلا إلى صلواتكم فى هذا الوقت العصيب.

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