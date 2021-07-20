كبد الحوثيين خسائر فادحة .. الجيش اليمنى يحقق تقدما ملموسا فى مأرب

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لـ وكالة الأنباء اليمنية، كبد الجيش اليمنى ميليشيات الحوثى الإرهابية المدعومة من إيران خسائر بشرية ومادية فى صفوفها. وافاد مصدر عسكرى للوكالة، بأن قوات الجيش تمكنت من تحرير مواقع ومرتفعات حاكمة باتجاه وادى الوينان منها جبال المنصاعة وأم القبور والشهيد وتويلقه وتباب علفا. وأكد المصدر سقوط عناصر عدة من ميليشيات الحوثى بين قتيل وجريح، إلى جانب خسائر أخرى فى العتاد. ويأتى ذلك بعد ساعات من تحرير قوات الجيش اليمنى والمقاومة لجبل قبيس والكتف بحيد آل احمد شرق مديرية رحبة.

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