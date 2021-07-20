“aleayin” موعد صلاة عيد الأضحى في العين 2021 / 1442 بعد قليل.. توقيت صلاة عيد الأضحي في الإمارات

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عمر شويل - جدة موعد صلاة عيد الأضحى في العين 2021 / 1442 واحدة من أهم المدن في الإمارات ويتفق توقيت صلاة العيدي في العيد مع موعد صلاة العيد في دبي طبقًا لموقعهم الجغرافي، وعلى كل حال يتحدد توقيت صلاة عيد الأضحي 2021 في الإمارات كما في الشرع أي بعد طلوع الشمس في غصون مدة تتراوح من 15 لـ 30 دقيقة، وتكون صلاة عيد الأضحي ركعتين الأولى فيها 7 تكبيرات و بخلاف تكبيرة الإحرام والثانية فيها 5 تكبيرات بخلاف تكبيرة الانتقال.

موعد صلاة عيد الأضحى في العين 2021 / 1442

أعلنت وزارة الأوقاف الإماراتية عن موعد صلاة عيد الأضحى في العين 2021 / 1442 على أن يكون في تمام الساعة السادسة صباحً غدّا الثلاثاء العاشر من ذي الحجة الموافق 20 يوليو 2021 أول أيام عيد الأضحي المبارك، وتم أتاحت الصلاة في المساجد الكبري بشرط ألا تتجاوز الصلاة والخطبة 15 دقيقة لتداعيات فيروس كورونا المنتشر في البلاد.

توقيت صلاة عيد الأضحي 2021 في الإمارات

تفرقنا ساعات معدودة عن توقيت صلاة عيد الأضحي 2021 وتعم الفرحة بين المسلمين في كل بقاع الأرض، وتم تحديد موعد صلاة عيد الأضحي 2021 في الإمارات بمختلف المدن على النحو التالي:

صلاة العيد في أبوظبي 06:05

صلاة العيد في دبي 06:00

صلاة العيد فى الشارقة 06:00

صلاة العيد فى العين 06:00

صلاة العيد في الفجيرة 05:56

صلاة العيد في عجمان 05:58

صلاة العيد في أم القيوين 05:59

صلاة العيد في رأس الخيمة 57: 05

صلاة العيد في جبل علي 06:02

صلاة العيد في مدينة خليفة 06:05

صلاة العير في مدينة زايد 06:10

صلاة العيد في خورفكان 05:56

صلاة العيد في دبا الفجيرة 05:56

صلاة العيد في دبا الحصن 05:56

صلاة العيد في الشامخة 06:04

صلاة العيد في بني ياس 06:05

صلاة العيد فى الرويس 06:13

صلاة العيد فى الذيد 05:58

صلاة عيد الأضحي 2021

صلاة عيد الأضحي 2021 ثاني عيد يأتى في ظروف استثنائية وهو انتشار فيروس كورونا وتحور سلالاته التى تهدد العالم، ولأن صلاة العيد من السنن المؤكدة، حدد موعد صلاة عيد الأضحي في العين 2021 / 1442 الإمارات في المساجد الكبري وسط إجراءات الاحترازية، كما أفاد علماء الفقه أن يجوز صلاة العيد في البيت بنفس الأجر والثواب عند صلاتها في المسجد.

ما هو أجر صلاة عيد الأضحى ؟