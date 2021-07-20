رويترز : أوروبا الأولى فى العالم تجاوزا لـ 50 مليون إصابة بـ كورونا

جدة - نرمين السيد - وافادت الوكالة بأن تفشى سلالة "دلتا" المتحورة من "كورونا"، التى تم رصدها لأول مرة فى الهند، هى السبب الرئيس لما تشهده أوروبا من ارتفاع قياسى فى معدل الإصابات اليومية. وأضافت أن المنطقة تشهد مليون إصابة جديدة كل ثمانية أيام وسجلت 1.3 مليون وفاة منذ بدء الجائحة.

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