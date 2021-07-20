كورونا فى البرازيل .. 15.271 إصابة جديدة 542 حالة وفاة

جدة - نرمين السيد - ووفقا لـ وكالة "رويترز"، أفادت بيانات وزارة الصحة البرازيلية بارتفاع حصيلة الإصابات الكلية بوباء "كوفيد 19" فى البلاد إلى 19 مليونا و323 ألفًا و380 حالة، فيما بلغ إجمالى الوفيات 540 ألفًا و940 حالة.

وتأتى البرازيل فى المرتبة الثالثة عالميا فى أعداد الإصابات والوفيات بـ كورونا بعد الولايات المتحدة والهند، إذ تواجه منذ أسابيع ارتفاعات حادة لكلا المؤشرين.