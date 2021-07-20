بث مباشر .. صلاة العيد من المسجد الحرام بـ مكة المكرمة

جدة - نرمين السيد - وكان حجاج بيت الله الحرام قد أتم الله عليم الوقوف بـ عرفة "ركن الحج الأعظم" أمس الإثنين، وسط مشاعر إيمانية وروحانية مشهودة. وحسب مناسك الحج، فمن المقرر أن يؤدى حجاج بيت الله الحرام اليوم "يوم النحر" طواف الإفاضة حول الكعبة المشرفة، بالإضافة إلى الطواف بين الصفا والمروة وذبح الهدى والحلق والتقصير، ويسمى هذا التحلل الأصغر من الإحرام.

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