اعلان نتائج البكالوريا 2021 في الجزائر عبر موقع الديوان الوطني للامتحانات bac.onec.dz

نتائج البكالوريا 2021 في الجزائر، يزداد البحث في الآونة الأخيرة عن موعد نتائج البكالوريا 2021 الجزائر للسنة الدراسية 2021. لكن لحد الساعة لم تعلن وزارة التربية الوطنية اليوم المحدد لاعلان نتيجة شهادة البكالوريا 2021. مما سبب هذا التأخر في اعلان النتائج قلق وتوتر كبير بين الطلاب وأولياء الأمور. كما أن نسبة البحث على محرك جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي عن موعد الإعلان عن نتيجة البكالوريا تزداد بشكل يومي ويعتبر الموضوع الرائج والاكثر تداولا في الجزائر في الآونة الأخيرة في انتظار الاعلان الرسمي عن النتائج عبر موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات. وسنتعرف في الأسطر التالية عن كيفية الاستعلام عن نتائج البكالوريا 2021 الجزائر.

نتائج البكالوريا 2021 في الجزائر

أكدت مصادر من وزارة التربية الوطنية في الجزائر أنه لم يتبقى الكثير من الوقت ويتحدد موعد ظهور نتيجة البكالوريا دورة جوان 2021 ، وأن جميع طلاب وطالبات الثالثة ثانوي يمكنهم الاطلاع على النتيجة بكل سهولة ودون عناء التنقل إلى المدارس وذلك من خلال الرسائل النصية القصيرة بتشكيل الرمز #567 أو عن طريق الولوج إلى موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات أو الذهاب المدارس الثانوية التي يدرسون فيها للرؤية القائمة الاسمية للناجحيون في باك 2021.

موعد الإعلان عن نتائج الباك 2021 في الجزائر

في بيان رسمي أكدت وزارة التربية والتعليم في الجزائر أن عمليات تصحيح امتحانات شهادة البكالوريا قد انتهت كليا. كما انه سيتم اعلان نتيجة شهادة البكالوريا 2021 على موقع وزارة التربية bac.onec.dz وموقع فضاء الأولياء tharwa.education.gov.dz يوم الخميس القادم الموافق للثاني والعشرين من شهر جويلية 2021 ابتداء من الساعة الرابعة عصرا.

رابط نتائج البكالوريا 2021 الجزائر

علاوة على ذلك، نوضح لكافة الطلاب واوليائهم كيفية استخراج نتائج البكالوريا 2021 عبر موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات. وذلك باتباع الخطواتت الآتية:

نتائج الباك عبر فضاء اولياء التلاميذ

من اجل الاطلاع على نتائج البكالوريا 2021 يجب على الطالب التسجيل في موقع فضاء اولياء التلاميذ. وتتم العملية باتباع الخطوات التالية: