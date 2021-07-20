الصين تسجل 65اصابة جديدة بفيروس كورونا

قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم الثلاثاء إن البر الرئيسي سجل 65 إصابة جديدة بفيروس كورونا يوم الاثنين. وذكرت اللجنة أن 57 من الإصابات الجديدة كانت لحالات وافدة من الخارج. ويبلغ إجمالي الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في بر الصين الرئيسي 92342 حالة، بينما ما يزال عدد الوفيات ثابتا عند 4636 وفاة.

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