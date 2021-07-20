الملك سلمان: نحمد الله على نجاح المملكة فى الحد من آثار کورونا

جدة - نرمين السيد - هنأ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، اليوم الثلاثاء، جموع المسلمين بعيد الأضحى المبارك، قائلا: "أُهنئكم جميعًا بعيد الأضحى أعاده الله على أمتنا بالخير والصحة والبركات".





وأضاف: "أسأل الله أن يتقبل من الحجاج حجهم ومن سائر المسلمين صالح أعمالهم، كما أسأل الله أن يعيد هذا العيد على الأمة الإسلامية وهى تنعم بالأمن والاستقرار، وأن يتم على حجاج بيته الحرام ويتقبل دعاءهم ويعيدهم سالمين". وتابع: "نحمد الله على ما تكللت به جهود المملكة من نجاح كبير فى الحد من الآثار التى فرضتها جائحة کورونا على جميع مناحى الحياة، بما فى ذلك العمل على زيادة المناعة المجتمعية مما أسهم فى رفع الطاقة التشغيلية للحرمين الشريفين وتمكين قاصديهما من أداء المناسك فى بيئة صحية آمنة. بسلام آمنين". وشدد على أن الجهات المعنية بخدمة حجاج بيت الله الحرام طبقت نظام الحج الرقمى الذى يهدف إلى التركيز على التقنية والتقليل من الكوادر البشرية فى إدارة الحشود وتنظيم الحج، لضمان سلامة ضيوف الرحمن وصحتهم، وسلامة أبنائنا وبناتنا العاملين فى خدمة الحجاج.

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