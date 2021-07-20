كورونا فى المكسيك.. 5307 إصابات و138 حالة وفاة

جدة - نرمين السيد - ووفقا لوكالة "رويترز"، قالت وزارة الصحة المكسيكية فى تقريرها عن الوضع الوبائى، إن حصيلة الإصابات الكلية بوباء "كوفيد 19" فى البلاد ارتفعت إلى مليونين و664 ألفًا و444 حالة، فيما بلغ إجمالى الوفيات 236 ألفًا و469 حالة.

وذكرت بيانات منفصلة نشرت فى الآونة الأخيرة أن العدد الفعلى للوفيات قد يكون أعلى 60 بالمئة على الأقل من الرقم الرسمى.