بايدن يهنئ مسلمى العالم بعيد الأضحى المبارك

جدة - نرمين السيد - وكتب بايدن، فى بيان نشره البيت الأبيض عبر موقعه الإلكترونى، اليوم الثلاثاء: "نرسل أنا وجيل أحر تحياتنا إلى جميع من يحتفلون بعيد الأضحى فى جميع أنحاء العالم، وأتمنى أن تكونوا بصحة جيدة طوال العام. عيد مبارك".

وأكد بايدن التزام الولايات المتحدة بالعمل مع المجتمع الدولى للخروج بشكل أقوى من وباء كورونا ليتمكن الآلاف من المسلمين الأمريكيين من أداء فريضة الحج العام المقبل.

وأضاف أن الحج، الذى يجمع الناس من جميع مناحى الحياة ومن كل ركن من أركان المعمورة، هو أيضًا تذكير بالتزام الإسلام بالمساواة والجذور المشتركة للأديان السماوية فى العالم.

وتابع الرئيس الأمريكى قائلا، إن مَناسك الحج تحمل معنى خاصًا هذا العام حيث نواصل مواجهة تحديات كوفيد-19 والعمل على مكافحته والتعافى من الوباء العالمى.

وأضاف أن الشعب الأمريكى يفخر بالمساعدة فى قيادة المعركة للقضاء على جائحة كورونا على مستوى العالم من خلال التبرع بأكثر من نصف مليار لقاح لدول فى جميع أنحاء العالم، بما فى ذلك الدول ذات الأغلبية المسلمة.

وأكد بايدن ضرورة أن نعمل جميعًا معًا لإنقاذ الأرواح وإنهاء هذا الوباء فى كل مكان.