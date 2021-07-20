جدة - نرمين السيد - وكان تنظيم "داعش" الإرهابى، قد تبنى الهجوم الانتحارى الذى وقع أمس الإثنين، فى مدينة الصدر فى العاصمة العراقية بغداد، الأمر الذى أدى إلى وقوع 30 قتيلا و60 جريحا.
وأوضحت قناة "العربية"، أن انفجار مدينة الصدر نجم عن انفجار حزام ناسف كانت ترتديه امرأة، داخل سوق الوحيلات.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الأمم المتحدة تطالب بتقديم مفجرى مدينة الصدر العراقية للعدالة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.