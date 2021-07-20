رابط موقع داري لتوزيع قطع الأراضي السكنية بالعراق dari.iq 2021

رابط موقع داري لتوزيع قطع الأراضي السكنية، زاد البحث مؤخرا في محركات البحث الإلكترونية في العراق عن موقع داري الجديد، والذي أعلنت عنه رئاسة الوزارء العراقية مؤخرا، حيث قد أعلن السيد رئيس الوزاراء العراقي مصطفى الكاظمي عبر حسابه الرسمي عبر منصة التواصل الاجتماعي تويتر عن المنصة، فتابعوا معنا للتعرفوا على المزيد من التفاصيل.

موقع داري

أعلن السيد رئيس الوزاراة بالجمهورية العربية العراقية عن منصة داري الجديدة، والمختصة بتوزيع وتسجيل قطع الأراضي السكنية التي أعلنت عنها الوزارة، حيث أعلن السيد رئيس الوزاراء العراقي عبر تغريدة له عن إطلاق المنصة.

وقد تم إنشاء المنصة للمساعدة في حل مشاكل السكن التي تواجهها العراق منذ سنوات، حيث قد ذكر الكاظمي عبر تغريدته أن المنصة تطمح لحل مشكلة السكن بالعراق، وأن المنصة ستكون اجراءات المفاضلة بها بين المتقدمين عادلة وشفافة وواضحة.

وقد أعلنت وزارة الاسكان والاعمار العراقية عن 300 ألف قطعة أرض سكنية متوفرة للتقديم عليها في جميع أنحاء العراق، وهذا من ضمن الخطوات الفعالة التي تعمل عليها الحكومة العراقية لحل أزمة السكن بالعراق التي تواجه مئات الآلاف من الشباب العراقي.

رابط موقع داري تقديم قطع الاراضي dari.iq

وسنتابع معكم بالتفصيل طريقة التقديم على قطع الأراضي بكل سهولة إلكترونيا عبر موقع داري الجديد، حيث يمكنك التسجيل عن طريق الموقع دون الحاجة للذهاب إلى أي مصلحة حكومية ، فتابعوا معنا أعزائنا المتابعين:

قم بالذهاب إلى موقع داري وهذا من خلال الرابط الرسمي dari.iq.

ستذهب إلى صفحة الاستمارة الالكترونية لتويزع الاراضي للمواطنين.

اقرأ الشروط والأحكام والتعليمات الظاهرة أمامك بالصفحة بعناية، ثم اضغط على زر أوافق ذو اللون الأزرق.

ستنتقل إلى الصفحة التالية، قم بإدخال رقم الهاتف الخاص بك في الخانة المخصصة.

اضغط على زر أطلب الرمز.

سيتم إراسل الرمز إلى رقم الهاتف الذي سجلت به مسبقا.

اكتب الرمز في الخانة المخصصة، ثم اضغط على زر تأكيد.

بعدها قم بملئ بيانات الاستمارة بشكل صحيح.

داري iq

وتعتبر منصة داري من أكثر من يبحث عنه العراقيين هذه الأيام، حيث إن المنصة تساعد بشكل كبير المستحقين للأراضي السكنية الحصول عليها، وفق المعايير والشروط التي وضعتها الوزارة، فتابعوا معنا أعزائنا المتابعين.