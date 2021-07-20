أخبار اليمن : الدكتور لبوزة  يهنئ رئيس المؤتمر الشعبي العام بعيد الاضحى

الدكتور لبوزة يهنئ رئيس المؤتمر الشعبي العام بعيد الاضحىبعث نائب رئيس المؤتمر الشعبي العام الدكتور قاسم لبوزة ، برقية تهنئة إلى رئيس المؤتمر الشعبي العام المناضل الشيخ صادق أمين أبو رأس بحلول عيد الاضحى المبارك 1442ه‍.

وعبر نائب رئيس المؤتمر في البرقية عن أسمى آيات التهاني والتبريكات للشيخ أبو رأس و إلى كافة أبناء الشعب اليمني الصامد والصابر وإلى قيادات وكوادر وأعضاء المؤتمر الشعبي العام وحلفائه أحزاب التحالف الوطني الديمقراطي بهذه المناسبة الدينية العظيمة التي تحمل الكثير من الدلالات المعاني السامية في حياة المسلمين.

وابتهل إلى المولى القدير أن يجعل هذه المناسبة محطة ايمانية لاستلهام روح الألفة والمحبة والتأخي والتآزر بين أبناء المجتمع والصمود في مواجهة العدوان واذنابه.

وحيا الدكتور لبوزة في البرقية صمود وعنفوان الشعب اليمني وقيادات ومنتسبي انصار الله وقيادات وكوادر واعضاء المؤتمر الشعبي العام وكل القوى الوطنية الحية في وجه العدوان وحصاره الظالم وكذلك الملاحم البطولية التي يسطرها الجيش واللجان الشعبية والمتطوعين من أبناء القبائل في جبهات العزة والشرف.

ولفت الى أن مايبعث الاسى في النفس هذه الايام اصرار النظام السعودي على تعطيل ركن الحج ومنع المسلمين من اداء هذا الركن العظيم تحت مبررات تعسفية وغير منطقية.

وتمنى من الله العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة على اليمن وأبناءه وهم ينعمون بالأمن والاستقرار والسلام الشامل والاستقلال التام وقد تخلص من الوصاية والتبعية الخارجية إلى الأبد.