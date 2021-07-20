جدة - نرمين السيد - قال رئيس الوزراء الإسرائيلى نفتالى بينيت، إن "من يحاول الإضرار بنا سيدفع ثمنا باهظا"، مؤكدا عدم السماح للوضع فى لبنان بتهديد أمن بلاده.



جدة - نرمين السيد - قال رئيس الوزراء الإسرائيلى نفتالى بينيت، إن "من يحاول الإضرار بنا سيدفع ثمنا باهظا"، مؤكدا عدم السماح للوضع فى لبنان بتهديد أمن بلاده. وكان جيش الاحتلال الإسرائيلى، قد أعلن اليوم الثلاثاء، قصف المدفعية لمنطقة جنوب لبنان، وذلك ردا على إطلاق صاروخين على إسرائيل من لبنان.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رئيس الوزراء الإسرائيلى: من يحاول الإضرار بنا سيدفع ثمنا باهظا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.