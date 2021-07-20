فيديو.. لحظة الهجوم الصاروخى على القصر الرئاسى فى كابول

جدة - نرمين السيد - وكانت الصواريخ قد سقطت بمجرد أن بدأ المصلون أداء صلاة العيد، وسمع دويهما فى المنطقة الخضراء التى تضم مقر الرئاسة ومقر عدد من السفارات الأجنبية ومنها السفارة الأمريكية.

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