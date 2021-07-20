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انت الان تتابع تفاصيل خبر dari iq خطوات تعبئة الاستمارة الالكترونية لتوزيع الاراضي للمواطنين بالعراق 2021 بالصور والروابط المباشرة والان نترككم مع بالتفاصيل
محمد سياف - ابو ظبي - dari iq الاستمارة الالكترونية لتوزيع الاراضي للمواطنين في العراق عبر بوابة وزارة الإعمار والإسكان العراقية، والتي أعلنت عن طرح 500 ألف قطعة أرض بالعراق موزعة على مدن ومحافظات العراق، ويمكن للمواطنين التسجيل على رابط الاستمارة الالكترونية لتوزيع الاراضي للمواطنين والحصول على إحدى قطع الأراضي بحسب الشروط الموضوعة.
dari iq الاستمارة الالكترونية لتوزيع الاراضي للمواطنين في العراق
تستهدف وزارة الإعمار والإسكان العراقية من وراء طرح هذا العدد من الأراضي السكنية للمواطنين هو ضمان مسكن مناسب للمستحقين من مختلف الفئات بالعراق، وعلى الأخص الفئات المشمولة بالرعاية الاجتماعية، ويشهد رابط التسجيل الآن كثافة من المواطنين للتسجيل للحصول على قطعة أرض سكنية بالعراق، وفيما يلي أهم التفاصيل الخاصة بالتسجيل وتنبيهات وزارة الإعمار والإسكان.
كيفية التسجيل على dari iq الاستمارة الالكترونية لتوزيع الاراضي للمواطنين في العراق
هناك خطوات يجب أن يتم اتباعها للتسجيل بصورة صحيحة على بوابة الاستمارة الالكترونية لتوزيع الاراضي للمواطنين في العراق وفيما يلي الخطوات التوضيحية بالصور.
- الدخول إلى بوابة dari iq لتسجيل الاستمارة الالكترونية لتوزيع الأراضي.
- الضغط على موافق كما هو موضح في الصورة.
- إضافة رقم الهاتف والضغط على أطلب رمز.
- يرسل رمز على الهاتف المحمول.
- يضاف الرمز المرسل وأضغط على تأكيد.
- تعبئة البيانات كاملة.
- تحديد تاريخ الميلاد والنوع ذكر أم أنثى.
- ادخال البيانات المتعلقة بالسكن الحالي.
- تسجيل البيانات الخاصة بالمستمسكات الرسمية من بطاقة الهوية وغيرها من البيانات من واقع الأوراق الثبوتية وإرفاق صورة بطاقة رقم الهوية مع مراعاة ألا تتجاوز 10 ميجا بايت والضغط على التالي.
- الانتقال إلى الصفحة التالية لإضافة معلومات أخرى خاصة بالشخص المتقدم وبعد الانتهاء الضغط على التالي.
- الخطوة الخامسة والأخيرة هي عرض لكافة البيانات والمعلومات التي تم تسجيلها وعلى المتقدم مراجعتها جيداً والتأكد منها تماماً
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