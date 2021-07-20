dari iq خطوات تعبئة الاستمارة الالكترونية لتوزيع الاراضي للمواطنين بالعراق 2021 بالصور والروابط المباشرة

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محمد سياف - ابو ظبي - dari iq الاستمارة الالكترونية لتوزيع الاراضي للمواطنين في العراق عبر بوابة وزارة الإعمار والإسكان العراقية، والتي أعلنت عن طرح 500 ألف قطعة أرض بالعراق موزعة على مدن ومحافظات العراق، ويمكن للمواطنين التسجيل على رابط الاستمارة الالكترونية لتوزيع الاراضي للمواطنين والحصول على إحدى قطع الأراضي بحسب الشروط الموضوعة.

dari iq الاستمارة الالكترونية لتوزيع الاراضي للمواطنين في العراق

تستهدف وزارة الإعمار والإسكان العراقية من وراء طرح هذا العدد من الأراضي السكنية للمواطنين هو ضمان مسكن مناسب للمستحقين من مختلف الفئات بالعراق، وعلى الأخص الفئات المشمولة بالرعاية الاجتماعية، ويشهد رابط التسجيل الآن كثافة من المواطنين للتسجيل للحصول على قطعة أرض سكنية بالعراق، وفيما يلي أهم التفاصيل الخاصة بالتسجيل وتنبيهات وزارة الإعمار والإسكان.

كيفية التسجيل على dari iq الاستمارة الالكترونية لتوزيع الاراضي للمواطنين في العراق

هناك خطوات يجب أن يتم اتباعها للتسجيل بصورة صحيحة على بوابة الاستمارة الالكترونية لتوزيع الاراضي للمواطنين في العراق وفيما يلي الخطوات التوضيحية بالصور.