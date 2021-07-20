دوت الخليج :- أعلنت وزارة الصحة تسجيل 14 وفاة و803 إصابات جديدة بفيروس كورونا. ووفق الموجز الإعلامي الخاص بمستجدات الحالة الوبائية، فقد ارتفع إجمالي الوفيات إلى 9910 حالة والإصابات إلى 762028 حالة. وتوزعت الإصابات على المحافظات كما يلي: 425 في عمان، و123 في الزرقاء، و77 في إربد، و40 في البلقاء، و31 في جرش، و29 في الطفيلة، و24 في الكرك، و22 في المفرق، و14 في عجلون، و9 في مادبا، و5 في معان، و3 في الرمثا، و1 في العقبة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر 14 وفاة و803 إصابات جديدة بفيروس كورونا في الأردن على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جي بي سي نيوز وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.