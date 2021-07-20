البيت الأبيض: الزيارة الملكية فرصة لإبراز دور الأردن بتعزيز السلام في المنطقة

دوت الخليج :- قال البيت الأبيض ان زيارة جلالة الملك عبدالله الثاني لواشنطن هي فرصة لمناقشة العديد من التحديات التي تواجه الشرق الأوسط .
واضاف البيت الابيض انه سيتم مناقشة دور الأردن القيادي بتعزيز السلام والاستقرار في المنطقة .
ويلتقي جلالة الملك مساء اليوم الإثنين، الرئيس الأميركي بايدن في البيت الأبيض، خلال زيارته الرسمية للعاصمة الأمريكية واشنطن.
ويرافق جلالته، في الزيارة، جلالة الملكة رانيا العبدالله، وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد.
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