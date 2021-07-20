موعد إعلان نتائج البكالوريا في الجزائر عن طريق موقع فضاء أولياء التلاميذ 2021

في الآونة الأخيرة كان يوجد بحث كثير في الجزائر عن موعد إعلان نتائج البكالوريا في الجزائر وكانت من اشهر كلمات البحث خلال أول يوم العيد وكانت حديث جميع الولايات الجزائرية في الساعات القليلة الماضية، وقد قامت وزاره التربية الجزائرية بإصدار موعد ظهور النتائج وقد تكون متاحه قريبها بعد أجازة عيد الأضحى، وفي الساعات الماضية كان يوجد عليها بحث كثير وقد احتلت محركات البحث عبر شبكات الأنترنت، وكان هذا البحث من قبل الطلاب الذين أدوا امتحانات البكالوريا في هذا العام في ظل الظروف الصعبة، بسبب انتشار وباء كوفيد 19 في الجزائر وكان عدد الطلاب الذين أدوا الامتحانات اكثر من 700 ألف طالب وطالبه وكان يوجد الكثير من الأنباء عن ظهور النتائج الخاصة بالبكالوريا، لكن قامت وزاره التربية بإصدار الموعد النهائي لظهور نتائج البكالوريا.

موعد ظهور نتائج البكالوريا.

قامت وزاره التربية الجزائرية بإصدار بيان به موعد نتائج البكالوريا وقد حددت الموعد الرسمي لظهور نتائج البكالوريا وهو يوم الخميس القادم 22 يوليو الجاري، وحددت أيضا التوقيت الذي سوف يظهر فيه النتائج وهو الساعة الرابعة عصرا بتوقيت الجزائر، وهذا البيان قد جاء ليريح أولياء الأمور والطلاب من البحث عبر المواقع الإلكترونية، وأيضا تقليل القلق والتوتر للطلاب.

موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات.

سوف يقوم هذا الموقع برفع جميع نتائج البكالوريا و تابع لوزارة التربية الجزائرية، ويجب اتباع الخطوات التالية.

نقوم بالدخول إلي الرابط الرسمي لموقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات.

ثم نقوم بكتابه البيانات الشخصية وأيضا رقم التسجيل.

ثم نقوم بتسجيل الولاية المنتمي إليها الطالب.

بعد ذلك نجيب علي السؤال الرياضي الموجود علي الموقع.

ثم نقوم بالضغط علي زر البحث ليتم عرض النتيجة.

إعلان النتيجة عبر موقع فضاء أولياء التلاميذ.

يمكن الاستعلام عن النتيجة عن طريق هذا الموقع وهو أيضا معتمد من وزاره التربية الجزائرية.