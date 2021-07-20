متع عينك – رانيا يوسف خرباها رقص في الساحل الشمالي: فشر صافيناز

بيروت - ثريا شاهين - شاركت الفنانة رانيا يوسف،جمهورها، كواليس عطلتها الصيفية، ونشرت فيديو جديد من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وتألقت رانيا يوسف بالكاش مايوه الأحمر ، وظهرت تتراقص علي أنغام أغنية “walking on sunshine”.

وكشفت الفنانة رانيا يوسف، عن موعد عرض مسلسل “المماليك”، وقالت عبر مواقع التواصل الاجتماعي: “هتشوفو مسلسل المماليك في شهر نوفمبر، وهو مسلسل مكون من 60 حلقة”.

وظهرت الفنانة رانيا يوسف في اللايف مع العديد من النجوم المشاركين في المسلسل مثل رامي وحيد ومحمد حاتم، وكانوا يصورون مشهدا من المسلسل ويراجعون السيناريو الخاص به.