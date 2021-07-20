فيديو.. نجاح رحلة الملياردير الأميركي جيف بيزوس إلى الفضاء

انطلق الملياردير الأميركي، جيف بيزوس، صاحب شركة "أمازون"، الثلاثاء، إلى الفضاء على متن أول رحلة لشركته.

وسيصبح مؤسس "بلو أوريجين" وكذلك "أمازون"، اليوم، ثاني ملياردير يركب صاروخه الخاص.

ويصحب بيزوس شقيقه مارك بيزوس، ورائدة الطيران والي فونك (82 عاما) وطالب الفيزياء الهولندي أوليفر دايمن (18 عاما) والذي فاز والده في مزاد بمقعد في الرحلة.

وانطلق صاروخ "نيو شيبارد" من "بلو أوريجين" مع مجموعته المختارة من الركاب، في الذكرى 52 لهبوط أبوللو 11 على سطح القمر.

ويهدف بيزوس إلى بلوغ ارتفاع قدره 106 كيلومترات تقريبًا، أي أعلى بأكثر من 10 أميال (16 كيلومترًا) من رحلة ريتشارد برانسون، الذي انطلق إلى الفضاء على متن مركبة من صنع شركته "فيرجن غالاكتيك" في 11 يوليو.

وإذا نجحت الرحلة، تخطط "بلو أوريجين" لرحلتين أخريين للركاب بحلول نهاية العام.