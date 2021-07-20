الجيش اليمنى يحبط محاولة تسلل حوثية فى صعدة

جدة - نرمين السيد - وقالت الفضائية اليمنية، إن المواجهات كانت عنيفة مع جماعة الحوثى، وأسفرت عن مقتل وإصابة عدد من العناصر فيما لاذ البقية بالفرار.

ويأتى ذلك بعد ساعات من تحرير قوات الجيش اليمنى والمقاومة لجبل قبيس والكتف بحيد آل أحمد شرق مديرية رحبة.