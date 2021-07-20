تمويل أضافي للسعوديين والمقيمين من البنك الأهلي ومعرفه شروطه وكيفيه الحصول عليه

تمويل أضافي للسعوديين والمقيمين من اهم التمويلات التي يقدمها الأهلي لجميع المواطنين والمقيمين داخل المملكة واليت اعلن عنه البنك عبر صفحته الرسمية علي مواقع التواصل الاجتماعي. كما اعلن البنك علي أن التمويل يقدم بشروط سهله وميسره تناسب جميع العملاء. بالإضافة إلي ذلك اعلن البنك حديثا أيضا عن أو حمله عروض تمويليه غير مسبوقه قبل ذلك و عروض السيارات أيضا من أهمها عروض الأهلي و الوعلان علي سيارات هيونداي 2021 ومعرفه العروض واهم الشروط اللازمة. والآن ومن خلال هذه المقالة سوف نقوم بشرح التمويل بكل تفصيلاته ومعرفه كيفيه الحصول عليه أيضا.

تمويل أضافي للسعوديين والمقيمين

اعلن البنك عن التمويل والذي يمكنك من الحصول علي تمويل إضافي في حاله وجود زيادة في الراتب أو عدم تجاوز التزامات العميل حد الاستقطاع الشهري المحدد له. بالإضافة إلي ذلك بعض المميزات التي اعلن عنها البنك وهي كالاتي:

التمويل متوافق عليه من الرقابة الشرعية ومجاز مع أحكام الشريعة الإسلامية.

الموافقة الفورية والسريعة من قبل البنك.

الأقساط الشهرية منخفضه وميسره وتصل مدتها إلي 5 سنوات.

تمكين العميل من السداد المبكر وذلك حسب رغبه العميل.

تأجيل شهر رمضان المبارك.

تامين من المخاطر حسب ألبوليسه الخاصة بالتامين.

شروط التمويل الإضافي

بالإضافة إلي ذلك اعلن البنك عن عده شروط يجب توافرها في المستفيد للحصول علي التمويل بسهوله. وهذه الشروط تكتمن في النقاط الأتية:

التمويل متاح للسعوديين و المقيمين داخل المملكة.

يشمل التمويل القطاعات الحكومي والخاص من الشركات المعتمدة والغير معتمده التي تحول رواتب موظفيها.

حد ادني الرواتب 3000 ريال للسعودي أما المقيم 4000 ريال.

مده خدمه العمل شهر للسعودي في الحكومي و 3 اشهر للسعودي في الشركات الكبري والمقيمين في الحكومي والشركات الكبري. أما في القطاع الخاص سنه للسعودي و المقيم.

مبلغ التمويل يبدأ من 5000 ريال وبحد اقصي 1500000 ريال.

عمر العميل 18 سنه للسعودي و 22 سنه للمقيم.

وعلي سبيل المثال التمويل بالأسهم المحلية انه إذا كلن مبلغ التمويل 100000 ريال وعلي فتره 5 سنوا وبمعدل نسبه 3.34% فيكون القسط 1792 ريال. أما إذا كان مبلغ التمويل 350000 ريال وعلي فتره 5 سنوات بمعدل نسبه 2.95% فيكون القسط 6213 ريال. أما عن طريق تمويل بالأسهم المحلية إذا كان التمويل 100000 ريال وعلي فتره 5 سنوات بمعدل نسبه 4.50% فيكون القسط 1842 ريال. إذا كان مبلغ التمويل 350000 ريال وعلي فتره 5 سنوات وبمعدل نسبه 4.11% فيكون القسط الشهري 6388 ريال.

كيفيه الحصول علي التمويل الإضافي

كما اعلن البنك عن طرق الحصول علي التمويل عبر زياره احد فروع البنك. أو للتقديم الإلكتروني عبر الخطوات الأتية: