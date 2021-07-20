نتائج شهادة البكالوريا 2021 الجزائر وزارة التربية النتائج عبر فضاء أولياء التلاميذ و bac.onec.dz

نتائج شهادة البكالوريا في الجزائر من الموضوعات الهامة التي تشغل بال عدد كبير من البيوت الجزائرية، فقد أدي أكثر من 730 ألف طالب وطالبة امتحانات الباك 2021، في ظل ظروف استثنائية مترتبة على عدوي فيروس كورونا، حيث قامت وزارة التربية الوطنية الجزائرية بتفعيل نظام التعليم عن بُعد خلال العام الدراسي، وكذالك وضع عدد من الإجراءات الوقائية للحفاظ على سلامة الطلاب والقائمين على لجان المراقبة والتصحيح، وامتداداً لإجراءات الوزارة في الحفاظ على سلامة الجميع فسوف يتم إعلان النتائج إلكترونياً، دون الحاجة للذهاب للمدارس أو المؤسسات التعليمية والتزاحم أثناء استخراج النتائج، ونحن من خلال موقعنا “ثقفني” نضع بين أيديكم رابط نتائج البكالوريا الجزائر، للتسهيل على الطلاب وأولياء الأمور في استخراج النتائج كما نوضح الموعد الرسمي الذي حددته الوزارة لإعلان النتيجة.

رابط نتائج البكالوريا 2021 موعد إعلان نتائج البكالوريا الجزائر 2021

أعلنت وزارة التربية الوطنية الجزائرية عن الموعد الرسمي لصدور نتائج الباك 2021، وذلك يوم الخميس الموافق 22/7/2021 في تمام الساعة الرابعة عصراً، حيث حرصت الوزارة على إصدار هذا الإعلان عبر موقعها الرسمي على تويتر، حتي لا ينساق المواطنين وراء الأخبار الكاذبة التي تتداولها بعض المواقع عن مواعيد خاطئة لإعلان النتيجة، والتلاعب بأعصاب الطلاب وأولياء الأمور نظراً لأهمية هذه الشهادة التي يترتب عليها مستقبل الطلاب في الدخول للجامعة.

شهادة البكالوريا الجزائرية

تعتبر شهادة البكالوريا أحد أهم الشهادات التي تمر على الطالب خلال سنوات دراسته، وتتمثل أهميتها في أنها الشهادة المؤهلة للدخول للمرحلة الجامعية، فعليها يتحدد اختيار الطلاب في الدخول للكلية والجامعة التي يرغبون الالتحاق بها وتحقيق أهدافهم وميولهم العلمية، وخلال 48 ساعة من الآن سيتم الإعلان عن النتيجة التي ينتظرها الآلاف من الطلاب وأولياء أمورهم.

الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات

أحد أهم الجهات الرسمية التابعة لوزارة التربية الوطنية، التي تقوم بمتابعة العملية التعليمية بمختلف مراحلها.

كما يقوم الموقع الإلكتروني للديوان بإعلان نتائج الشهادات.

بالإضافة لموقع فضاء أولياء التلاميذ الذي أطلقته وزارة التربية الوطنية لعرض النتائج للصفوف الانتقالية.

وكذالك الشهادات مثل السانكيام والبيام والآن البكالوريا.

هذا ضمن خطة الوزارة في تفعيل النظام الإلكتروني لمختلف الخدمات التي يتم تقديمها للطلاب وأولياء الأمور.