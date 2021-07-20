باكستان: أفغانستان زعمت خطف ابنة سفيرها لدينا للتشهير ببلادنا

جدة - نرمين السيد - وكان وزير الخارجية الأفغانى محمد حنيف أتمر، قد أكد فى وقت سابق، لنظيره الباكستانى شاه محمود قريشى، استعداد كابول للتعاون مع إسلام آباد فى الكشف عن ملابسات خطف ابنة السفير لدى باكستان من أجل القبض على مرتكبى الجريمة المزعومة ومحاكمتهم وضمان أمن البعثات السياسية لأفغانستان ودبلوماسييها فى ذلك البلد.

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