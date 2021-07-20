حمدوك: ملف سد النهضة فى مقدمة أولويات الحكومة الانتقالية

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك فى تصريحات لعبد الله حمدوك نقلها الحساب الرسمى لموقع العربية عبر موقع التواصل الاجتماعى "تويتر". ودعا رئيس وزراء السودان، إثيوبيا إلى الامتناع عن الإجراءات المنفردة فى ملف سد النهضة.

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