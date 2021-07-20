رئيس هيئة الأركان السودانى: أرض الفشقة لن تُدنس ثانية

جدة - نرمين السيد - أكد رئيس هيئة الأركان السودانى الفريق أول ركن محمد عثمان الحسين، أن أرض الفشقة شرق السودان لن تُدنس ثانية، وأن مواطنيها سيعيشون فيها بأمن، مشددا على أن القوات المسلحة السودانية ستظل فى المنطقة حتى تستعيد أمنها.





وزار الفريق أول ركن محمد عثمان الحسين، منطقة الفشقة على الحدود الشرقية اليوم الثلاثاء، يرافقه عدد من كبار قيادات القوات المسلحة السودانية.

وقال رئيس هيئة الأركان السودانى، فى كلمة للقوات فى المنطقة، إن القوات المسلحة تجدد الشكر لإنسان الفشقة لوقفته الصلبة خلف القوات المسلحة فى بداية عمليات إعادة الانتشار.

وأضاف أن الفشقة، وبعد ربع قرن من الزمان، تصلى العيد بفرحتين، فرحة العيد وفرحة استردادها، موضحا أن التنمية قد انتظمت فى الفشقة، وفتحت الطرق وتم إنشاء الجسور والكبارى وحفرت الآبار واستعد الجميع للزراعة فى خريف مبشر.

وطمأن رئيس هيئة الأركان المواطنين بأن مشروعات التنمية بالشريط الحدودى تحمل درجة الأولوية على مستوى الحكومة الاتحادية فى أعلى مستوياتها، وهى المجلس السيادى، ومع ذلك فإن القوات المسلحة لن تنتظر وستقدم كل ما بوسعها من أجل تنمية المنطقة.