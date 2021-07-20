الأردن وأمريكا يبحثان سبل تعزيز الأمن فى المنطقة والعالم

جدة - نرمين السيد - بحث العاهل الأردنى الملك عبدالله الثانى، خلال زيارته إلى واشنطن، مع مستشار الأمن القومى الأمريكى جيك سوليفان، سبل توطيد الشراكة بين البلدين لتعزيز الأمن والاستقرار فى المنطقة والعالم.





وأشارت وكالة الأنباء الأردنية اليوم الثلاثاء إلى أن تم، خلال الاجتماع، مناقشة عدد من قضايا المنطقة وعلى رأسها القضية الفلسطينية، حيث أكد الملك عبدالله الدور المحورى للولايات المتحدة فى دفع جهود عملية السلام على أساس حل الدولتين، وأهمية تفادى أى إجراءات إسرائيلية أحادية الجانب التى من شأنها زعزعة الاستقرار. كما تناول الاجتماع مساعى التوصل لحلول سياسية لأزمات المنطقة، إضافة إلى الجهود الإقليمية والدولية فى الحرب على الإرهاب وفق نهج شمولى.

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