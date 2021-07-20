الدفاع المدنى السعودى يرفع جاهزيته فى جسر الجمرات والساحات المحيطة

جدة - نرمين السيد - رفعت مديرية الدفاع المدنى السعودية جاهزيتها، اليوم الثلاثاء، فى جميع أرجاء جسر الجمرات والساحات المحيطة؛ وذلك لتنفيذ خطط الدفاع المدنى وتقديم الخدمات الإنسانية خلال أداء هذا النسك من مناسك الحج.





وأكد الدفاع المدنى - وفقا لوكالة الأنباء السعودية - اكتمال استعداداته بفرق ووحدات منتشرة فى أروقة الجسر والمداخل الرئيسية، مدعومة بقوى بشرية وتجهيزات فنية فى مواقع محددة فى طوابق الجسر كافة طيلة أيام التشريق، حرصا على تنفيذ خطط الدفاع المدنى وتدابيره الوقائية، والتنسيق مع الجهات الأخرى بما يحقق سلامة وحماية ضيوف الرحمن.

وفى السياق، تفقد وزير الصحة السعودى الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، اليوم، مستشفى منى الوادى بمشعر منى ومقر هيئة الهلال الأحمر السعودى، للوقوف على مدى استعداد المستشفيات وجاهزيتها لاستقبال حجاج بيت الله الحرام.

كما أطلع على غرفة القيادة والتحكم لمستشفيات المشاعر التى تضم شاشات كبيرة تعمل على مدار الساعة لتوضيح حالات المستشفيات ومواقع تنقلات سيارات الإسعاف ومهابط الإخلاء الطبى، موضحا أن الوزارة هيأت لحج هذا العام عددا من المستشفيات والمراكز الصحية بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة.