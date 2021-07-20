رابط نتائج قبول كلية الملك خالد العسكرية لحملة الثانوية العامة 1443 وذلك بعد أن طلبت الجامعة من كافة الطلاب الالتحاق بالكلية، حيث تتطلب ضرورة الاستعلام عن القبول برقم الطلب الرقم الخاص بكل طالب، وذلك من أجل أن يتأكد الطالب من قبوله في الالتحاق بالكلية، وبعدها العمل على تجهيز كافة الأوراق والمستندات التي تثبت أحقيته، والتي تطلب عند المراجعة.

رابط نتائج قبول كلية الملك خالد العسكرية لحملة الثانوية العامة 1443

يستطيع الطلبة والطالبات المتخرجين من الثانوية العامة الاطلاع على النتائج الخاصة بالقبول في كلية الملك خالد العسكرية، حيث تم إعلان اللجنة الخاصة بالقبول ورفع التسجيل علي الموقع الخاص باللجنة حيث يمكنك اتباع الخطوات التالية لمعرفتها:

الذهاب للموقع الخاص بلجنة القبول، والتسجيل بالكلية من هنا.

كتابة رقم الطلب ورقم الهوية الوطنية الخاص بك.

النقر على جملة عرض وذلك حتى تعرف النتيجة.

وقد قامت اللجنة الخاصة بالقبول والتسجيل من وزارة الحرس الوطني بإصدار بيان عرضت فيه أنها في انتظار خدمة كل الأشخاص المتقدمين للكلية، وأنها ستحرص على الحفاظ على صحتهم وتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية من اجل سلامتهم، كما أنها ستحرص على تحري الدقة والمصداقية في اختيار الطلاب للمستحقين للالتحاق بالجامعة.

كما أنها أشارت بأن اللجنة وفرت كتيب به كل المعلومات المهمة الخاصة بالقبول والتسجيل في جامعة خالد العسكرية، التي من الممكن أن يحتاجها الطالب الذي ترشح القبول بالجامعة، بالإضافة إلى ذكر كل الشروط والتعليمات المتعلقة بالقبول بالكلية وكذلك اختصار كامل عن كيفية الدراسة بها، ويمكنك الحصول عليه من خلال رابط نتائج كلية الملك خالد العسكرية لحملة الثانوية العامة 1443.

شروط القبول بالكلية

أعلنت اللجنة مجموعة من الشروط التي يجب توافرها في الطلاب بالمتقدمين الجامعة وينبغي أن تتوافر فيهم وتتمثل في التالي: