رابط استخراج نتائج الصف التاسع اليمن 2021 عبر موقع وزارة التربية والتعليم results.edu.ye

يبحث العديد من الطلبة باليمن عن إظهار نتائج الصف التاسع اليمن 2021، حيث انتهي طلبة التاسع باليمن من أداء اختبارات نهاية العام الدراسي 2020-2021 يوم 11 يوليو 2021 بإنهاء الطلبة والطالبات الامتحانات باختبار مادة العلوم، ومنذ ذلك التاريخ وجميع الطلبة بجميع الأراضي اليمنية في بحث مستمر عن نتائج التاسع باليمن 2021.

نتائج الصف التاسع اليمن 2021

أدى امتحانات نهاية العام الدراسي 2020-2021 الطلبة والطالبات باليمن في ظل الأجواء التي تمر بها البلاد وفي ظل وجود فيروس كرونا، وحافظت وزارة التعليم على أداء الطلبة الامتحانات بسلام ولم تظهر أي شكاوى أثناء أداء الاختبارات، وبعد الاختبارات تتم عمليات التصحيح والتدقيق بجميع المواد الدراسية ثم تجميع الدرجات واعتمادها من قبل وزير التعليم اليمني ثم إعلانها عبر موقع الوزارة.

رابط نتائج التاسع باليمن

يمكن لجميع الطلبة والطالبات الحصول على نتائج الفصل الدراسي الثاني ونهاية العام الدراسي الحالي عبر موقع وزارة التربية والتعليم اليمنية، ونوفر لكم من خلال موقع “ثقفني” رابط وزارة التربية والتعليم، حيث يمكن للطلبة استخراج نتائج التاسع بعد الإعلان عن اعتمادها من خلال:

الدخول على الرابط السابق لوزارة التربية والتعليم.

الضغط على الاستعلام عن النتيجة الموجود أعلى الصفحة.

ثم كتابة رقم الجلوس صحيحا والتأكد منه.

اختر القسم وهو التعليم الأساسي.

ثم الضغط على بحث للحصول على النتائج.

وسيتم إضافة أي رابط أخر يمكن الطلبة من الحصول على نتائج الشهادة الأساسية باليمن، ورابط وزارة التربية والتعليم اليمنية.