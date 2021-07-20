قرض شخصي بدون كفيل وبدون تحويل راتب 50 ألف ريال بفترة سداد 5 سنوات

قرض شخصي بدون كفيل وبدون تحويل راتب يصل الي مبلغ قيمته 50 الف ريال سعودي، حيث يشغل بال المواطنين الحصول علي قرض بفترة سداد مرنة ومريحة من شركة أو منصة مضمونة كمنصة سلفة الإلكترونية، فقد تقدم منصة سلفة ذلك القرض بشروط سهلة ومرنة للعميل من أجل معاونته في مواجهة ظروف الحياة العسيرة، خاصة بعد تفشي فيروس كورونا في المملكة وادي الي هبوط الاقتصاد بسبب تعطل المصالح فترة من الوقت ليست بقليله أثناء فرض حظر التجوال وتقاعد الكثير من المواطنين عن أعمالهم في مدن المملكة العربية السعودية، ولهذا فقد نطرح عليكم زوار موقعنا “موقع ثقفني” شروط الحصول علي القرض والمستندات المطلوبة وأيضاً مميزاته الرائعة. مزايا قرض شخصي من منصة سلفة مزايا قرض شخصي من منصة سلفة تقدم منصة سلفة قرض شخص يبدأ من 5000 ريال سعودي كحد ادني للشباب حتي عمر الـ 50 عاماً، فمزايا قرض سلفة كالأتي: لا يشترط وجود كفيل مع العميل، كما لا يتطلب وجود ضمان من اجل الحصول علي قرض. تصل فترة السداد الي خمس أعوام وهو ما يتحدد في أقساط 60 شهر حسب رغبة العميل وقدرته المادية علي السداد. يتم إيداع مبلغ القرض بعد موافقة منصة سلفة في الحساب البنكي الخاص بالعميل بشكل فوري. يتم صرف مبلغ التمويل طبقاً لقوانين وأحكام الشريعة الإسلامية وتوابع الدين. شروط الحصول علي قرض شخصي من منصة سلفة أن لا يقل عمر العميل عن 18 عاماً ولا يزيد عن 60 عاماً.

القرض يُصرف للمواطنين السعوديين فقط وليس متاح للمقيمين بالمملكة.

يجب تقديم كل الوثائق والإثبات المطلوبة للمنصة عند التقديم بطلب القرض.

لا يتطلب تحويل الراتب الشهري ولا يلزم وجود كفيل. طريقة طلب الحصول علي قرض شخصي من منصة سلفة الدخول الي منصة سلفة الإلكترونية عبر الإنترنت. اضغط علي خانة القروض واختر القرض الذي تريد الحصول عليه. ادخال كافة البيانات الشخصية المطلوبة، كما يتطلب منك عدة مستندات أراق قم برفعها علي المنصة.

انتظر حتي يأتيك الرد بالقبول أو الرفض. في حالة القبول، سيتم إيداع المبلغ المُقدم عليه في الحساب البنكي الخاص بك فورياً بعد رسالة القبول. شروط الحصول علي قرض شخصي من منصة سلفة الوسوم

قرض شخصي بدون كفيل وبدون تحويل راتب يصل الي مبلغ قيمته 50 الف ريال سعودي، حيث يشغل بال المواطنين الحصول علي قرض بفترة سداد مرنة ومريحة من شركة أو منصة مضمونة كمنصة سلفة الإلكترونية، فقد تقدم منصة سلفة ذلك القرض بشروط سهلة ومرنة للعميل من أجل معاونته في مواجهة ظروف الحياة العسيرة، خاصة بعد تفشي فيروس كورونا في المملكة وادي الي هبوط الاقتصاد بسبب تعطل المصالح فترة من الوقت ليست بقليله أثناء فرض حظر التجوال وتقاعد الكثير من المواطنين عن أعمالهم في مدن المملكة العربية السعودية، ولهذا فقد نطرح عليكم زوار موقعنا “موقع ثقفني” شروط الحصول علي القرض والمستندات المطلوبة وأيضاً مميزاته الرائعة. مزايا قرض شخصي من منصة سلفة مزايا قرض شخصي من منصة سلفة تقدم منصة سلفة قرض شخص يبدأ من 5000 ريال سعودي كحد ادني للشباب حتي عمر الـ 50 عاماً، فمزايا قرض سلفة كالأتي: لا يشترط وجود كفيل مع العميل، كما لا يتطلب وجود ضمان من اجل الحصول علي قرض. تصل فترة السداد الي خمس أعوام وهو ما يتحدد في أقساط 60 شهر حسب رغبة العميل وقدرته المادية علي السداد. يتم إيداع مبلغ القرض بعد موافقة منصة سلفة في الحساب البنكي الخاص بالعميل بشكل فوري. يتم صرف مبلغ التمويل طبقاً لقوانين وأحكام الشريعة الإسلامية وتوابع الدين. شروط الحصول علي قرض شخصي من منصة سلفة أن لا يقل عمر العميل عن 18 عاماً ولا يزيد عن 60 عاماً.

القرض يُصرف للمواطنين السعوديين فقط وليس متاح للمقيمين بالمملكة.

يجب تقديم كل الوثائق والإثبات المطلوبة للمنصة عند التقديم بطلب القرض.

لا يتطلب تحويل الراتب الشهري ولا يلزم وجود كفيل. طريقة طلب الحصول علي قرض شخصي من منصة سلفة الدخول الي منصة سلفة الإلكترونية عبر الإنترنت. اضغط علي خانة القروض واختر القرض الذي تريد الحصول عليه. ادخال كافة البيانات الشخصية المطلوبة، كما يتطلب منك عدة مستندات أراق قم برفعها علي المنصة.

انتظر حتي يأتيك الرد بالقبول أو الرفض. في حالة القبول، سيتم إيداع المبلغ المُقدم عليه في الحساب البنكي الخاص بك فورياً بعد رسالة القبول. شروط الحصول علي قرض شخصي من منصة سلفة

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