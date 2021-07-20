تمويل شخصي يصل إلي مليون ريال بأقل راتب للمتقاعدين من البنك السعودي للاستثمار هو شركة مساهمة سعودية تأسست 1977، في مجال الخدمات المصرفية، ويقدم البنك مجموعة شاملة من المنتجات المتوافقة، مع قواعد الشريعة الإسلامية، مثل الحسابات المصرفية وبطاقات الائتمان واستثمارات المرابحة والتمويل الشخصي، ويباشر البنك أنشطته من خلال شبكة، تسع وخمسون فرعا و399 ماكينة صرف آلي، موزعة في مدن القصيم والرياض وجدة ومكة والمدينة، وأيضا الطائف والدمام والخبر، وعدة مدن اخري، ثم لم يفت الأوان بعد على الاستمتاع بحياتك، حتى بعد التقاعد، التمويل الشخصي للمتقاعدين يمنحك فرصة الاستمتاع برفاهية الحياة والسفر، لفترات طويلة وتحقيق أحلامك على أكمل وجه. تمويل شخصي يصل إلي مليون ريال بأقل راتب للمتقاعدين من البنك السعودي للاستثمار تمويل شخصي يصل إلي مليون ريال بأقل راتب للمتقاعدين من البنك السعودي للاستثمار هناك مميزات كثيرة للقروض المقدمة للمتقاعدين من البنك السعودي للاستثمار: تمويل متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية. إمكانية الحصول على إعادة تمويل بعد سداد النسبة المطلوبة لإعادة التمويل. إمكانية الحصول على تمويل إضافي بعد حصولك على زيادة في الراتب الشهري. ثم ممكن تحويل الرصيد لسداد المديونية من بنك اخر إلي البنك السعودي. الإعفاء من المديونية في حالة العجز الكامل أو الوفاة. ثم بدون كفيل. الحصول على التمويل بنفس اليوم عند اكتمال المستندات. لا يقل الراتب التقاعدي الشهري عن 4000 ريال سعودي. لا يقل العمر عن 38 عاما ولا يزيد عن 65 عاما عند الانتهاء من آخر قسط للتمويل. المستندات المطلوبة للقرض الشخصي تعبئة نموذج طلب التمويل الشخصي للمتقاعدين. صورة من الهوية الوطنية سارية المفعول. كشف حساب لآخر ثلاث أشهر موضح به آخر ثلاث رواتب مختوم من البنك الآخر. ثم خطاب إخلاء طرف من البنك السابق ساري المفعول، مع مراعاة أن يكون تاريخ إصدار خطاب ‏التحويل، خلال مدة سريان إخلاء الطرف‏. في القطاع الحكومي: خطاب تعريف بالراتب التقاعدي من المؤسسة العامة للتقاعد. ثم في القطاع الخاص: خطاب تعريف بالراتب التقاعدي من المؤسسة العامة ‏للتأمينات الاجتماعية. خطاب تحويل موجه للبنك يشتمل على رقم الحساب وتاريخ بداية التحويل. هذا القرض للسعوديين فقط. تفاصيل التمويل من البنك السعودي للمتقاعدين مبلغ التمويل من خمسون ألف وحتي مليون ونصف ريال سعودي. ثم الموافقة من البنك السعودي علي القرض للمتقاعد. فترة سداد طويلة علي خمس سنوات. تمويل بدون الحاجة لكفيل. الحصول علي تمويل اخر بعد سداد النسبة المحددة من التمويل الأول. الحصول علي إعفاء في حالة العجز والوفاة. المستندات المطلوبة للقرض الشخصيتفاصيل التمويل من البنك السعودي للمتقاعدين الوسوم

تمويل شخصي يصل إلي مليون ريال بأقل راتب للمتقاعدين من البنك السعودي للاستثمار هو شركة مساهمة سعودية تأسست 1977، في مجال الخدمات المصرفية، ويقدم البنك مجموعة شاملة من المنتجات المتوافقة، مع قواعد الشريعة الإسلامية، مثل الحسابات المصرفية وبطاقات الائتمان واستثمارات المرابحة والتمويل الشخصي، ويباشر البنك أنشطته من خلال شبكة، تسع وخمسون فرعا و399 ماكينة صرف آلي، موزعة في مدن القصيم والرياض وجدة ومكة والمدينة، وأيضا الطائف والدمام والخبر، وعدة مدن اخري، ثم لم يفت الأوان بعد على الاستمتاع بحياتك، حتى بعد التقاعد، التمويل الشخصي للمتقاعدين يمنحك فرصة الاستمتاع برفاهية الحياة والسفر، لفترات طويلة وتحقيق أحلامك على أكمل وجه. تمويل شخصي يصل إلي مليون ريال بأقل راتب للمتقاعدين من البنك السعودي للاستثمار تمويل شخصي يصل إلي مليون ريال بأقل راتب للمتقاعدين من البنك السعودي للاستثمار هناك مميزات كثيرة للقروض المقدمة للمتقاعدين من البنك السعودي للاستثمار: تمويل متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية. إمكانية الحصول على إعادة تمويل بعد سداد النسبة المطلوبة لإعادة التمويل. إمكانية الحصول على تمويل إضافي بعد حصولك على زيادة في الراتب الشهري. ثم ممكن تحويل الرصيد لسداد المديونية من بنك اخر إلي البنك السعودي. الإعفاء من المديونية في حالة العجز الكامل أو الوفاة. ثم بدون كفيل. الحصول على التمويل بنفس اليوم عند اكتمال المستندات. لا يقل الراتب التقاعدي الشهري عن 4000 ريال سعودي. لا يقل العمر عن 38 عاما ولا يزيد عن 65 عاما عند الانتهاء من آخر قسط للتمويل. المستندات المطلوبة للقرض الشخصي تعبئة نموذج طلب التمويل الشخصي للمتقاعدين. صورة من الهوية الوطنية سارية المفعول. كشف حساب لآخر ثلاث أشهر موضح به آخر ثلاث رواتب مختوم من البنك الآخر. ثم خطاب إخلاء طرف من البنك السابق ساري المفعول، مع مراعاة أن يكون تاريخ إصدار خطاب ‏التحويل، خلال مدة سريان إخلاء الطرف‏. في القطاع الحكومي: خطاب تعريف بالراتب التقاعدي من المؤسسة العامة للتقاعد. ثم في القطاع الخاص: خطاب تعريف بالراتب التقاعدي من المؤسسة العامة ‏للتأمينات الاجتماعية. خطاب تحويل موجه للبنك يشتمل على رقم الحساب وتاريخ بداية التحويل. هذا القرض للسعوديين فقط. تفاصيل التمويل من البنك السعودي للمتقاعدين مبلغ التمويل من خمسون ألف وحتي مليون ونصف ريال سعودي. ثم الموافقة من البنك السعودي علي القرض للمتقاعد. فترة سداد طويلة علي خمس سنوات. تمويل بدون الحاجة لكفيل. الحصول علي تمويل اخر بعد سداد النسبة المحددة من التمويل الأول. الحصول علي إعفاء في حالة العجز والوفاة. المستندات المطلوبة للقرض الشخصيتفاصيل التمويل من البنك السعودي للمتقاعدين

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