قسط تمويلك النقدى بمبالغ مالية كبيرة بدون تحويل الراتب بأقساط مجدولة حتي 60 شهر

قسط تمويلك النقدى بمبالغ مالية كبيرة أحد المنتجات التمويلية التي يبحث عنها الكثير من العملاء ، حيث توفر شركة مرابحة مرنة تمويل شخصي نقدى يلبي كافة احتياجات ومتطلبات العملاء في المملكة العربية السعودية ، كما توفر الشركة هذا المنتج بمبالغ تمويلية كبيرة يمكن لطالب التمويل الحصول عليها ، من خلال إجراءات سريعة وميسرة ومتطلبات سهلة ، وتعتبر شركة مرابحة مرنة من أهم شركات التمويل بالمملكة ، والتي توفر أنشطة تمويلية للأفراد والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ، وذلك بما يتفق مع تعاليم الشريعة الإسلامية داخل المملكة العربية السعودية ، ومن خلال هذا المقال سوف نستعرض في هذا المقال أهم المزايا التي توفرها شركة مرابحة مرنة للعملاء عند التقدم بطلب للحصول على التمويل الشخصي بدون تحويل الراتب الذي تقدمه الشركة ، كما سوف نستعرض الشروط التي حددتها الشركة للاستفادة من هذا المنتج.

مميزات التمويل الشخصي من شركة مرابحة مرنة في المملكة

قسط تمويلك النقدى بمبالغ مالية كبيرة بدون تحويل الراتب أحد العروض التمويلية التي توفرها شركة مرابحة مرنة للأفراد في المملكة ، حيث توفر الشركة هذا المنتج بأقساط ميسرة ومجدولة تتناسب مع الدخل الشهري لطالب التمويل ، بالإضافة إلى إمكانية تقسيط مبلغ التمويل بما يتماشى مع الإلتزامات المالية الأخرى للعميل ، وتوفر الشركة أيضاً العديد من الإمتيازات التي يمكن أن يستفيد بها العميل عند طلب التمويل ، وسوف نستعرض في هذا المقال تلك الإمتيازات التي توفرها شركة مرابحة مرنة للعملاء الراغبين في الحصول على التمويل الشخصي المتاح لدي الشركة.

تمويل شخصي قامت الشركة بتصميمه ليكون متوافق مع أحكام وضوابط الشريعة الإسلامية. يمكن لطالب التمويل الموظف في القطاع الحكومي والقطاع الخاص أيضاً الاستفادة من تمويل شركة مرابحة مرنة. توفر شركة مرابحة مرنة التمويل الشخصي للأفراد بالمملكة بمبالغ مالية تبدأ من 5000 ريال سعودي ، ويمكن أن تصل حتي 250 ألف ريال سعودي. لا يحتاج العميل إلي تحويل الراتب الشهري له للاستفادة من التمويل الشخصي المتاح لدي الشركة. يمكن لطالب التمويل تقسيط مبلغ التمويل من خلال أقساط شهرية ميسرة ومجدولة تصل حتي 60 شهر. تعمل الشركة علي سرعة إنهاء جميع إجراءات طلب الحصول على التمويل الشخصي بدون تحويل الراتب. توفر الشركة لطالب التمويل السيولة النقدية التي يحتاج إليها العميل لتحقيق أهدافه.

رابط التقديم على التمويل الشخصي بالتقسيط من شركة مرابحة مرنة

وفرت شركة مرابحة مرنة في المملكة العربية السعودية رابط إلكتروني يمكن من خلاله التقديم على طلب للاستفادة من التمويل الشخصي بدون تحويل الراتب المتاح لدي الشركة ، حيث يقوم الشخص المتقدم بالطلب بالدخول علي رابط التمويل الشخصي ، وتعبئة نموذج الطلب بكافة البيانات الشخصية الخاصة بالعميل ، وتقديم كافة الأوراق والمستندات اللازمة لاستكمال الطلب.

يشترط أن يكون عمر طالب التمويل لا يقل عن 18 سنة.

يجب أن يكون طالب التمويل موظف في القطاع الحكومي أو لدى جهة معتمده لدى شركة مرابحة مرنة.

الحد الأدنى للدخل الشهري للعميل الموظف في القطاع الحكومي هو 3000 ريال سعودي.

أما إذا كان طالب التمويل من موظفي القطاع الخاص يشترط أن يكون الحد الأدنى للدخل الشهري له هو 6000 ريال سعودي.

شروط الاستفادة من تمويل شركة مرابحة مرنة بدون تحويل الراتب