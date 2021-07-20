جدة - نرمين السيد - أصدر رئيس الحكومة التونسية، هشام مشيشى، قرارًا مساء اليوم الثلاثاء، بإقالة وزير الصحة فوزى مهدى.



جدة - نرمين السيد - أصدر رئيس الحكومة التونسية، هشام مشيشى، قرارًا مساء اليوم الثلاثاء، بإقالة وزير الصحة فوزى مهدى. كما قرر مشيشى، فى بيان أصدرته الحكومة التونسية، بتكليف محمد الطرابلسى للقيام بمهام وزير الصحة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إقالة وزير الصحة التونسى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.