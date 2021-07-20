dari iq 2021 رابط الاستمارة الإلكترونية لتوزيع الأراضي للمواطنين 2021 بالعراق الخطوات والروابط الرسمية

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محمد سياف - ابو ظبي - dari iq 2021 رابط الاستمارة الإلكترونية لتوزيع الأراضي للمواطنين أصبح الآن متاحاَ للتسجيل للمواطنين ويمكن التسجيل على منصة داري الإلكترونية في وقت قصير، من خلال اتباع الإرشادات والخطوات التي أعلنت عنها وزارة الإعمار والإسكان العراقية، حيث أعلن رئيس مجلس الوزراء العراقي السيد مصطفى الكاظمي عن إتاحة استمارة قطع الاراضي للتسجيل للمواطنين الراغبين في الحصول على إحدى قطع الأراضي السكنية.

https dari iq 2021 رابط الاستمارة الإلكترونية لتوزيع الأراضي للمواطنين

أعلنت وزارة الإعمار والإسكان العراقية عن فتح استمارة الأراضي السكنية للمواطنين ويمكن للراغبين في التسجيل الدخول إلى مصة داري والتسجيل عليها بحسب المستمسكات الثبوتية الشخصية، ويجب مراجعة البيانات والمعلومات المضافة على بوابة dari iq faq الإلكترونية.

وأكد رئيس مجلس الوزراء العراق أنه يتابع الفريق الفني المتخصص في إدارة بوابة dari iq 2021 الإلكترونية لتخصيص الأراضي السكنية، لافتاً أن متابعته لضمان توزيع الأراضي السكنية توزيعاً عادلاً وبعيد كل البعد عن المحسوبيات، وأن الموافقة على الطلبات المسجلة في استمارة الإلكترونية لتوزيع للأراضي للمواطنين تتم بحسب مجموع النقاط التي حصل عليها المواطن الذي سجل الاستمارة الإلكترونية.

وجه مصطفى الكاظمي رئيس مجلس الوزراء المحافظين باستحداث مدن جديدة موزعة بالمحافظات، لضمان توزيع الأراضي السكنية في جميع المحافظات على المواطنين، لافتاً إلى أن المحافظات اتخذت جميع الإجراءات الإدارية والفنية المطلوبة لاستحداث مدن جديدة ضمن مبادرة توزيع الأراضي السكنية.

https dari iq 2021 رابط الاستمارة الإلكترونية لتوزيع الأراضي للمواطنين

خطوات التسجيل في رابط الاستمارة الإلكترونية لتوزيع الأراضي للمواطنين بالعراق بحسب ما قاله رئيس وزراء العراق مصطفى الكاظمي هي: