استعلام عن معاملة بوابة ناجز برقم الهوية أو رقم الطلب 1443

استعلام عن معاملة بوابة ناجز من أهم الخدمات التي تم توفيرها من قبل وزارة العدل بالمملكة العربية السعودية وذلك سعيًا منها إلى توفير سبل الراحة للمواطنين والمقيمين بالحصول على الخدمات إلكترونيًا ودون الحاجة للذهاب إلى مقر الوزارة، فقد أتاحت الوزارة استعلام عن معاملة برقم القيد بالإضافة إلى إمكانية استخدام ناجز استعلام عن معاملة برقم الطلب والعديد من الخدمات الإلكترونية الأخرى التي تخص القضايا، متمثلة في الاستعلام عن قضية ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف على استعلام عن معاملة بوابة ناجز.

استعلام عن معاملة بوابة ناجز

أتاحت الوزارة إمكانية استعلام عن معاملة بوابة ناجز بأكثر من طريقة منها الاستعلام عن المعاملة برقم الهوية أو الاستعلام عن المعاملة برقم الطلب وسوف نتعرف على كل منها فيما يلي:

يقوم المستعلم بالدخول لموقع ناجز الإلكتروني.

التوجه إلى أيقونة الاستعلام برقم الهوية.

يطلب بعد ذلك الموقع من المستخدم تحديد نوع الهوية المستخدمة سواء كانت هوية وطنية (للسعوديين) أو رقم الإقامة (للمقيمين).

بعد اختيار نوع الهوية يتم إدخال رقمها بصورة صحيحة ومن ثم يقوم المستعلم بإدخال تاريخ الميلاد الخاص به.

يتعين على المستخدم بعد ذلك إدخال رمز التحقق الموجود بالصفحة في المكان المخصص له.

يضغط بعد ذلك المستعلم على كلمة استعلام لتظهر كافة المعلومات المتعلقة بالمعاملة الخاصة به.

يتعين على المستخدم الولوج إلى بوابة ناجز.

التوجه إلى أيقونة استعلام عن معاملة.

بعد الدخول إلى الخدمة يتعين عليه كتابة رقم المعاملة الخاصة به.

يطلب بعد ذلك الموقع إدخال السنة ومن ثم يتم كتابة رمز التحقق البشري في المكان المخصص له.

ثم بعد ذلك يقوم المستعلم بالضغط على كلمة بحث ليتم عرض تفاصيل المعاملة التي قام بإدخال رقمها.

طريقة الاستعلام عن معاملة برقم الهويةالاستعلام عن معاملة برقم الطلبإنهاء طلب تنفيذ وزارة العدل

تم السماح من قبل الوزارة للأفراد بإنهاء الطلبات من خلال الدخول على بوابة ناجز ومن ثم: