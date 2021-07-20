الأردن يدين تفجير بغداد

دوت الخليج :- دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين التفجير الإرهابي الذي استهدف سوق الوحيلات بمدينة الصدر شرقي بغداد، وأسفر عن مقتل وإصابة عشرات الأبرياء. وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة ضيف الله الفايز، إدانة واستنكار المملكة الشديدين لهذا التفجير الإرهابي الجبان.

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