تقرير دولي يرصد تزايد "جراحات التجميل".. وهذا ترتيب الدول

رصد تقرير دولي عدد عمليات التجميل التي أُجريت في جميع أنحاء العالم، إذ بلغ حوالي 11.36 مليون عملية جراحية تجميلية خلال عام 2019.

وبحسب التقرير الصادر عن "الجمعية الدولية لجراحة التجميل"، فإن هذا العدد يمثل زيادة بنسبة 7.1 في المئة عن عام 2018، وزيادة بنسبة 20.6 في المئة عن عام 2015، كما وثق التقرير نحو 13.6 مليون إجراء تجميلي -غير جراحي- آخر حول العالم في عام 2019.

ترتيب الدول

ورتب التقرير الدول التي توفرت عنها بيانات موثوقة، وفقًا لعدد الجراحات بها؛ حيث جاءت البرازيل في مقدمة الدول صاحبة أكبر عدد لجراحات التجميل، بحوالي 1.49 مليون عملية جراحية تجميلية (13.1 بالمئة).

في حين جاءت الولايات المتحدة في المرتبة الثانية بعدد 1.35 مليون عملية جراحية تجميلية (11.9 بالمئة)، إذ جاءت جرحات تكبير الثدي في المرتبة الأولى، تليها جراحات شفط الدهون ثم شد البطن.

بينما حلّت المكسيك في المرتبة الثالثة ب 580.695 عملية جراحية (5.1 بالمئة)، وروسيا رابعًا ب 486.152 جراحة (4.3 بالمئة)، والهند جاءت في المركز الخامس بعدد 394.728 عملية جراحية (3.5 بالمئة).

في الوقت الذي جاءت فيه تركيا في المركز السادس بعدد جراحات تجميلية وصل إلى 351.930 (3.1 بالمئة)، وألمانيا في المرتبة السابعة بعدد 336.244 عملية جراحية (3 بالمئة)، وحلّت إيطاليا في المركز الثامن عالميًا بعدد جراحات تجميلية وصل إلى 314.432 (2.8 بالمئة).

الجراحات الأكثر شيوعًا

وبحسب التقرير الدولي، كانت أكثر العمليات المرغوبة هي عملية تكبير الثدي، إذ قارب عددها 1.8 مليون عملية على مستوى العالم خلال عام 2019، أيّ 15.8 في المئة من إجمالي الجراحات التجميلية.

بينما كانت عملية شفط الدهون هي ثاني أكثر العمليات شيوعًا ، حيث تم إجراؤها 1.7 مليون مرة، وجاءت جراحة الجفن في المرتبة الثالثة بأقل من 1.3 مليون عملية.

في ذات الوقت، اقتربت عمليات تجميل الأنف من مليون جراحة (8.1 بالمئة)، وبلغ عدد عمليات شد البطن 820.890 جراحة تجميلية (7.2 بالمئة).

تجدر الإشارة إلى أن هذا التقرير هو الإحصاء الأخير المعلن من قبل"الجمعية الدولية لجراحة التجميل"، فيما تعكف الجمعية حاليًا على إعداد المسح الخاص لجراحات التجميل لسنة 2020.