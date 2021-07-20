وزير الإعلام اليمنى يدين استهداف الحوثيين مدرسة فى مأرب

جدة - نرمين السيد - أدان وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمنى معمر الإريانى، اليوم الثلاثاء، استهداف ميليشيا الحوثى مدرسة الثورة فى جبل مراد جنوب محافظة مأرب بصاروخ باليستى، فى إطار استمرارها لتدمير البنية التحتية فى مختلف المحافظات اليمنية.





وأشار الإريانى - وفقا لوكالة الأنباء اليمنية - إلى أن ما تقوم به مليشيا الحوثى من استهداف ممنهج للقرى ومنازل المواطنين والبنى التحتية فى مأرب هى أعمال انتقامية بعد فشلها فى تحقيق أى إنجاز عسكرى، والهزائم التى منيت بها.

ودعا الإريانى، المجتمع الدولى والأمم المتحدة والمبعوثين الأممى والأمريكى لإدانة هذا الاستهداف الحوثى الممنهج للأعيان المدنية والبنى التحتية فى انتهاك صارخ للقوانين والمواثيق الدولية، والعمل على إدراج ميليشيا الحوثى وقيادتها ضمن قوائم الإرهاب الدولية وضمان عدم إفلاتهم من العقاب.