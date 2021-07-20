عاهل الأردن يؤكد أهمية تضافر الجهود لمنع التصعيد فى الأراضى الفلسطينية

جدة - نرمين السيد - أكد العاهل الأردنى الملك عبدالله الثانى، اليوم الثلاثاء، أهمية تضافر الجهود لمنع التصعيد مجددا فى الأراضى الفلسطينية، والعمل مع المجتمع الدولى على إعادة إطلاق عملية السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين.





وذكرت وكالة الأنباء الأردنية أن ذلك جاء خلال لقائه مع نائبة الرئيس الأمريكى كامالا هاريس فى واشنطن، حيث جدد التأكيد على أهمية الحفاظ على الوضع التاريخى والقانونى القائم فى القدس، خصوصا فى المسجد الأقصى المبارك الحرم القدسى الشريف.

وشدد العاهل الأردنى على أهمية تحمل المجتمع الدولى مسؤولياته تجاه اللاجئين فى الأردن، لافتًا إلى أن بلاده كانت فى طليعة الدول التى وفرت اللقاحات ضد "كورونا" للاجئين على أراضيه، معربا عن شكره للإدارة الأمريكية على تقديمها المساعدات اللازمة واللقاحات لمواجهة الوباء.

وبحث الجانبان - خلال اللقاء - سبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية والتعاون بين البلدين فى المجالات كافة، بالإضافة إلى الدعم الأمريكى للأردن، والمشاريع التنموية والأخرى المتعلقة بقطاع البيئة ومعالجة التغير المناخى وأثره على الموارد الطبيعية.

وفى السياق، التقى الملك عبدالله الثانى، اليوم، وزير الدفاع الأمريكى لويد أوستن، واستعرضا علاقات الشراكة الاستراتيجية بين البلدين وآفاق التعاون فى المجالين العسكرى والأمنى، بالإضافة إلى آخر التطورات فى المنطقة، والجهود الإقليمية والدولية المستمرة فى الحرب على الإرهاب وفق نهج شمولى.