لافروف وكيري يبحثان هاتفيا الاستعدادات المشتركة لمؤتمر المناخ فى جلاسكو

جدة - نرمين السيد - بحث وزير الخارجية الروسى، سيرجى لافروف، اليوم الثلاثاء، خلال اتصال هاتفى مع المبعوث الأمريكى الخاص لشؤون المناخ، جون كيرى، الاستعدادات المشتركة لمؤتمر المناخ فى جلاسكو.





وأوضح بيان صادر عن الخارجية الروسية أن الجانبين بحثا نتائج زيارة الممثل الخاص لرئيس الولايات المتحدة إلى موسكو، مع التأكيد على أهمية التعاون الثنائى والمتعدد الأطراف فى المجال البيئى، والاستعدادات المشتركة للدورة الـ26 لمؤتمر الدول الأطراف فى الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة بشأن تغير المناخ فى جلاسكو، حسبما أوردت وكالة سبوتنيك فى نشرتها باللغة الإنجليزية. وتنظم المملكة المتحدة وإيطاليا المؤتمر السادس والعشرين لأطراف الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة بشأن التغيرات المناخية فى جلاسكو فى الفترة من 31 أكتوبر وحتى 12 نوفمبر، وهى القمة التى كان من المقرر عقدها العام الماضى، وتم إرجاؤها بسبب انتشار جائحة فيروس كورونا.

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