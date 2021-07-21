فيديو - كارثة فى الصين.. انهيار سد كبير والمياه تغمر الشوارع

جدة - نرمين السيد - وبحسب وكالة أنباء شينخوا، رفع مكتب الأرصاد الجوية فى خنان وتشنجتشو مستوى الاستجابة لحالات الطوارئ لكوارث الأرصاد الجوية إلى المستوى الأول. وأضاف تلفزيون CGTN أن مترو الأنفاق فى مدينة تشنجتشو قد غمرته المياه بالكامل، وقام رجال الإنقاذ بإجلاء الركاب العالقين. جدير بالذكر، أن أنباء تواترت فى وقت سابق بأن ما لا يقل عن 12 شخصا لقوا مصرعهم فى المقاطعة بسبب الفيضانات الناجمة عن الأمطار الغزيرة.

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