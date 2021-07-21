انزلاقات طينية تقتل 10 أشخاص وتدمر المنازل فى طاجيكستان

جدة - نرمين السيد -
ووفقًا لوكالة "فرانس برس"، قالت لجنة الطوارئ إن أمطارًا غزيرة هطلت فى شمال طاجيكستان تسببت فى سيول جارفة، مضيفة أن انزلاق التربة اجتاح منطقة "سغد" الشمالية، وحاصر أشخاصا كانوا يرعون الماشية.
وتابعت: "خلال عمليات البحث، انتشل المسعفون جثث ثمانية رعاة من تحت الوحول.. فيما يستمر البحث عن شخصين آخرين".
وأعلنت أجهزة الطوارئ أن عشرات المنازل والأراضى الزراعية تم تدميرها فيما اقتلعت أعمدة الكهرباء وقٌطِّعَت الطرق الريفية جراء ازلاق التربة فى المنطقة الشمالية.
وتشهد المناطق الجبلية فى آسيا الوسطى كل عام حوادث انزلاقات طينية قاتلة غالبا، تقطع الطرق فى المنطقة التى تفتقر إلى بنية تحتية، ما يضطر العائلات المتضررة إلى إعادة بناء منازلها التى تتدمر بشكل كامل.
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